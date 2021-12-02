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الخميس، 02-12-2021 04:56 م

الحكومة تنوي تطبيق تقنية جديدة لتوزين الشاحنات

شاحنات تنقل بضائع على إحدى الطرق الخارجية - (الغد)-ارشيفية


الوكيل الإخباري - كشف وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي أن الوزارة تنوي تطبيق تقنية جديدة لتوزين الشاحنات بهدف رصد مخالفات الحمولات المحورية على الطرق ومعالجة الثغرات الناتجة عن تطبيق نظام الأبعاد القصوى والأوزان الإجمالية وقوة المحرك للمركبات.

وبين الكسبي أن التقنيات الجديدة تشمل مجموعتين من الأنظمة الفرعية والمتمثلة في أنظمة يتم تركيبها على الطريق ترصد مخالفات الحمولات المحورية أثناء حركة المركبات على الطرق وبسرعات عالية، وأنظمة أخرى يتم تركيبها داخل محطات التوزين وذلك للحد من الآثار السلبية الناتجة عن هذه المخالفات والتي تقلل من عمر إجهاد رصفات الأسفلت للطرق وتقلل من مخاطر حوادث المرور والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية.

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وأشار إلى أن التقنيات التي ستتبعها الوزارة تهدف أيضا لتعزيز التنافسية بين شركات النقل لتوفر فرص عمل لعدد أكبر من الناقلين.

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