الحكومة تهدد بإتخاذ إجراءات رادعة ومشددة لضمان صحة المواطنين

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، إن الأرقام الوبائية مستقرة في المملكة ومطمئنة.واكد في تصريحات صحفية أن الحكومة بدأت بملاحظة عدم اكتراث من بعض المواطنين، عبر تجمعات حاشدة وكبيرة وعدم ارتداء الكمامات أو الالتزام بالإجراءات الوقائية.وأوضح أنه بعد الانفتاح خلال الفترة الأخيرة وإعادة فتح القطاعات، لا تريد الحكومة العودة إلى الإجراءات السابقة في حال ارتفعت الإصابات لا قدر الله.وبين أن الحكومة تهدف للوصول إلى إعطاء 4.5 مليون جرعة من لقاح كورونا في الأول من أيلول المقبل، الأمر الذي يساهم بعودة الطلبة إلى مدارسهم وجامعاتهم.وتابع: “إن رأينا الأمر زاد عن حده فيما يتعلق بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، فلا بد أن تتدخل الحكومة، عبر فرض عقوبات رادعة وحقيقية لضمان صحة المواطنين”، مؤكداً على الثقة الكبير بوعي المواطنين في الالتزام بالإجراءات المعلنة من وزارة الصحة لتجنب انتشار العدوى.