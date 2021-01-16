الحكومة تهدد بالعودة إلى الاغلاق الشامل

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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قال وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين إن الأفراد والمنشآت هي المستفيدة من الغاء حظر الجمعة، ولكن كان هناك مشاهد شهدتها الحكومة كانت مقلقة.وأضاف أن عددا من الأفراد والمنشآت لم تكن ملتزمة وهو ما قد يؤثر على الملتزمين، مبينا أن التدافع قد يؤدي للعودة لاجراءات تشديدية قد تصل للعودة إلى الاغلاق الشامل.وبين أنه سيكون هناك تفتيش على المنشآت والأفراد، متمنيا من المواطنين والمنشآت الالتزام حتى يستمر العمل بالاجراءات التخفيفية، مشددا أن المؤتمر تحذيري من العودة لمربع التقييد والحظر، فالالتزام مسؤولية مشتركة بقدر ما هو العودة للمربع الأول هو مسؤولية مشتركة.