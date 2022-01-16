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الأحد، 16-01-2022 06:07 م

الحكومة تهيب بالمواطنين عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى

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الوكيل الاخباري - حذرت غرفة الطوارئ الرئيسية بوزارة الإدارة المحلية المواطنين من خطر الصقيع والانجماد المتوقع هذه الليلة وحتى صباح يوم غدٍ الإثنين، وذلك بسبب الحالة الجوية في المملكة، وفق آخر تحديثات النشرة الجوية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية.

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كما حذرت غرفة الطوارئ الرئيسية التي ترتبط بها (100) غرفة طوارئ في البلديات و (17) غرفة طوارئ في مجالس الخدمات المشتركة المواطنين من مخاطر الهطولات الغزيرة للأمطار على فترات، والتي يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد أحياناً، وقد يؤدي ذلك إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بحسب النشرة الجوية.
   

ودعت غرفة الطوارئ الرئيسية بوزارة الإدارة المحلية المواطنين إلى الحذر الشديد بسبب الصقيع والانجماد وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض في المناطق الجبلية، والانزلاقات التي ترافق ذلك.
 
وأهابت غرفة الطوارئ الرئيسية بالمواطنين عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى هذه الليلة وحتى صباح غدٍ، لافتة إلى أن رئيس الوزراء قرر تأجيل الدوام في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية إلى الساعة العاشرة من صباح غد، بسبب الظروف الجوية السائدة.
 

 

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