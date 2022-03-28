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الإثنين، 28-03-2022 03:30 م

الحكومة توافق على أسس منح الحوافز والجوائز على الفواتير

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - وافق مجلس الوزراء على أسس وضوابط منح الحوافز والجوائز على الفواتير في النِّظام الضريبي الأردني.

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وتأتي هذه الأسس والضَّوابط لغايات تشجيع المواطنين والمكلَّفين على طلب فواتير مقابل شرائهم السِّلع أو تلقِّيهم الخدمات، وبما يساهم في تطبيق نظام الفوترة في المملكة.


ومن المتوقع أن تعقد دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات مؤتمر صحفيا خلال الأيام المقبلة للإعلان عن تفاصيل هذه الأسس والحوافز.

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