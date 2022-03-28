الحكومة توافق على أسس منح الحوافز والجوائز على الفواتير

الوكيل الإخباري - وافق مجلس الوزراء على أسس وضوابط منح الحوافز والجوائز على الفواتير في النِّظام الضريبي الأردني.

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وتأتي هذه الأسس والضَّوابط لغايات تشجيع المواطنين والمكلَّفين على طلب فواتير مقابل شرائهم السِّلع أو تلقِّيهم الخدمات، وبما يساهم في تطبيق نظام الفوترة في المملكة.