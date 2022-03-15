الحكومة توافق على الخطة الـ 5 لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة

الوكيل الإخباري - قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن مجلس الوزراء قرر الموافقة على خطة العمل الوطنية الخامسة ضمن مبادرة شراكة الحكومات الشفافة للأعوام 2021-2025.



ومبادرة شراكة الحكومات الشفافة هي مبادرة متعددة الأطراف تهدف إلى ضمان التزامات ملموسة من الحكومات لتعزيز الشفافية وتمكين المواطنين ومحاربة الفساد وتسخير التكنولوجيات الجديدة لتعزيز الحكم الرشيد في إطار روح التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين.



وتشرف لجنة توجيهية تشمل ممثلين عن الحكومات ومنظمات المجتمع المدني على الالتزامات التي تضعها الحكومات على نفسها وتلتزم بتنفيذها بشكل طوعي.

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للاطلاع على الخطة الوطنية الخامسة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة 2021-2025 انقر هنا













