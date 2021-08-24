الثلاثاء 24-08-2021
الوكيل الاخباري

الحكومة توافق على دعم صادرات زيت الزيتون بمليون دينار

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الثلاثاء، 24-08-2021 11:03 ص

الحكومة توافق على دعم صادرات زيت الزيتون بمليون دينار

photo EBRD


الوكيل الإخباري- أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن الحكومة وافقت على طلب وزارة الزراعة دعم صادرات زيت الزيتون الفائض من العام الماضي بمبلغ مليون دينار.

وأشارت إلى أنه يتم تخصيصها من صندوق المخاطر وبحد أعلى 1000 طن وذلك لازالة التشوهات التي حدثت اثر الاستيراد غير المنظم للأعوام الماضية والذي أدى الى وجود فائض وتراكمات ساهمت بوجود فائض في الانتاج وبعض الاختناقات التسويقية .

وبين الحنيفات أن الحكومة تتعامل مع القطاع الزراعي بكل اهتمام وخاصة قطاع الزيتون الذي يشكل ثروة وطنية ويمس كافة المواطنين في المحافظات .

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