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الأحد، 12-12-2021 03:39 م

الحكومة توافق على فتح خط استقدام عاملات منازل من أوغندا

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الوكيل الإخباري - أعلن نقيب اصحاب مكاتب استقدام واستخدام عاملات المنازل من غير الاردنيين لورنس أبو زيد عن موافقة وزارة العمل بإعادة فتح خط استقدام عاملات منازل من جمهورية أوغندا.  

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وقال أبو زيد إن وزير العمل نايف أستيتية أبلغ نقابة اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين، بالموافقة على فتح خط استقدام عاملات المنازل من جمهورية أوغندا.  


وبين أن استيتية اشترط التقيد التام بالشروط الصحية المتعلقة بالأمراض السارية والمعدية. 


وأوضح ابو زيد أن النقابة حريصة على فتح خطوط مع جميع الدول المصدرة للعمالة المنزلية، وذلك لتوسيع الخيارات امام المواطنين، لكن ضمن الشروط التي تفرضها وزارة العمل والتي من بينها التقيد بالتعليمات الصحية. 

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