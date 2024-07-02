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الثلاثاء، 02-07-2024 03:18 م

الحكومة توجه رسالة للمواطنين بشأن الانتخابات المقبلة

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الوكيل الاخباري - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، الثلاثاء، إن الأردن على أبواب ولادة مجلس نواب قائم على الكتل البرامجية والحزبية.

وأضاف خلال لقاء منتدى التواصل الحكومي، بعنوان “الانتخابات البرلمانية لعام 2024″، أن نسبة مقاعد مجلس النواب الحزبية ستزيد في المجالس المقبلة بنسب مختلفة.

ودعا المواطنين للمشاركة في الانتخابات المقبلة التي ستعكس بداية مشروع التحديث السياسي.

وأضاف الخريشة “نتطلع ليكون هناك تمثيل أكبر للشباب والمرأة في مجلس النواب المقبل، وفق قانوني الأحزاب السياسية ”.

وبين أن نسب الانتساب إلى الأحزاب في المحافظات والأطراف أعلى من العاصمة، إذ جاءت محافظة المفرق كأعلى نسبة بـ6,82% .

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