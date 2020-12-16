الحكومة توزع مساعدات على أسر اردنية

الوكيل الاخباري -

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انتهت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومشروع المجترات الصغيرة وانتشال الأسر الريفية من الفقر التابع ووزارة الزراعة من تنفيذ المرحلة الثانية بتوزيع 6992 طردا غذائيا على الأسر العفيفة واللاجئين.وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، أن المشروع استهدف الوصول للأسر الأردنية العفيفة واللاجئين السوريين ضمن محافظات المفرق وإربد وجرش وعجلون ومأدبا والعاصمة عمان بالتعاون مع الجمعيات المحلية الشريكة.وأشار البيان إلى أن هذا المشروع جاء بدعم وتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) ومؤسسة المجتمع المدني المفتوح – لندن (OSFL) كدعم للحكومة الأردنية للتخفيف من أثار وعبء جائحة كورونا الذي وقع على الأسر الأردنية المستضيفة للاجئين السوريين وأسر اللاجئين السوريين الذين تضرروا نتيجة توقف أعمالهم أو مصادر دخلهم بسبب الجائحة.وقال مساعد الأمين العام في الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية محمد الكيلاني إنه جرى اختيار المحافظات الست وتحديد المستفيدين من خلال صندوق المعونة الوطنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR والتنسيق مع الحكام الإداريين ومديريات التنمية الاجتماعية، حيث جرى استهداف 6992 أسرة في المرحلة الأولى ونفس العدد في المرحلة الثانية ما مجموعه 13984 أسرة مستفيدة.وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى الوصول لـ 34960 أسرة وعلى خمس مراحل.