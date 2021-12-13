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الإثنين، 13-12-2021 10:33 ص

الحكومة توزع وحدات إنارة موفرة للطاقة على 600 منزل في غور فيفا

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الوكيل الإخباري - أطلق صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، حملة لتوزيع وحدات الإنارة الموفرة للطاقة (LED) لـ 600 منزل لمواطنين في قرية غور فيفا، وبواقع 5 لمبات لكل منزل.

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وشمل التوزيع كافة المنازل، ضمن حملة نفذت بالتعاون مع المجلس المحلي في غور فيفا والجمعيات المحلية، وبإشراف من فريق صندوق الطاقة المتجددة، حيث تم تغطية كافة منازل القرية باللمبات الموفرة (LED) عالية الجودة.


ويأتي هذا البرنامج الذي ينفذه صندوق الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة بهدف المساهمة في خفض استهلاك الكهرباء في منازل المواطنين، وتقديم لمبات موفرة بجودة عالية، وبالتالي المساهمة في خفض قيمة فاتورة الكهرباء في هذه المنازل.


ويشمل هذا البرنامج توزيع اللمبات الموفرة على 10 آلاف مستفيد في 10 مناطق وقرى ضمن جيوب الفقر في مختلف محافظات الأردن، تشمل غور فيفا ورحمة وقطر والرويشد والريشة و منشية الغياث وفنوش والخشافية والمناخر، بحيث يتم شمول كافة المنازل في هذه المناطق في برنامج يتم بالتعاون مع شركة "باوتك".


وأعرب المدير التنفيذي لصندوق الطاقة رسمي حمزة عن سعادته بهذا البرنامج، مشيراً الى أن برنامج القطاع المنزلي يعتبر واحد من أهم البرامج التي ينفذها صندوق الطاقة المتجددة لمنازل المواطنين والتي تشمل اللمبات الموفرة الليد، والسخان الشمسي و أنظمة الخلايا الشمسية، ضمن برامج بدأت منذ العام 2015 واستفاد منها المواطنون في مختلف محافظات الأردن.


وأشار حمزة إلى أن قرية "غور فيفا" هي أول قرية يتم شمول كافة منازل المواطنين فيها باللمبات الموفرة الليد، ضمن مفهوم تعزيز وسائل وتكنولوجيات ترشيد وكفاءة الطاقة.


وبدأ الصندوق بتنفيذ برنامج اللمبات الموفرة الليد على منازل المواطنين منذ عامين ومن خلال شركات توزيع الكهرباء الثلاث، حيث يسمح البرنامج للمشتركين من القطاع المنزلي بالحصول على 6 لمبات موفرة للطاقة من خلال شركات الكهرباء منحة كاملة من الصندوق، وما يزال هذا البرنامج مستمر ويشمل كافة مناطق الأردن.

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