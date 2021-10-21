الخميس 21-10-2021
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الخميس، 21-10-2021 11:58 ص

الحكومة توضح بشأن تطبيق سند

رئاسة


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة " تابعنا خلال الأيام الماضية، ملاحظاتكم حول تطبيق سند، وبناء عليه يرجى العلم أن أوامر الدّفاع والبلاغات بهذا الخصوص، لم تذكر أن تفعيل تطبيق سند على هواتفكم شرط لدخول أي منشأة عامة أو خاصة".

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وأضافت " إن تفعيل التطبيق، لغايات التفتيش الصحي، هو مهمة المؤسسات وليس المواطنين وحتى يتمكن المفتش من القيام بواجبه، يمكنكم القيام بواحد من الإجراءات التالية: "


1. تزويد المفتش بالرقم الوطني أو الرقم الشخصي بالنسبة للمقيمين.
2. إبراز الهوية الشخصية. 
3. إبراز شهادة التطعيم أو فحص PCR سالب.
٤- إبراز كود الهوية الصحية من خيار الهوية الصحية دون الدخول للتطبيق ويقوم المفتش بمسح الهوية أو كود الشهادة أو كود الهوية الصحية، إضافة لإمكانية إدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد وتكون النتيجة:

 

سند أخضر أو أحمر


 




 

 


 

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