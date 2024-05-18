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الحكومة توضح حول إلغاء الإجازات بدون راتب

السبت، 18-05-2024 03:14 م

الحكومة توضح حول إلغاء الإجازات بدون راتب

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الوكيل الإخباري - قالت وزيرة الشؤون القانونية نانسي نمروقة، إن الإجازات بدون راتب لم تلغَ ولكن سيتم تنظيمها.

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وأضافت نمروقة، أن الجلسة الأولى من سلسلة اللقاءات الحكومية للبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام بعد عامين، استعرضت المكونات الرئيسية الأساسية لنظام إدارة الموارد البشرية الذي سينظم الجوانب المتعلقة في تطوير القطاع العام والثقافة المؤسسية.


وحضر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم السبت، الجلسة الافتتاحية للقاء التفاعلي للبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام بين عامين.

وشمل اللقاء، الذي عقدته الحكومة بدار رئاسة الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمعنيين، جلسات تفاعلية تناقش عددا من المواضيع، منها الموارد البشرية في القطاع العام، والرقمنة والخدمات الحكومية، والتربية وتنمية الموارد البشرية، والاستثمار.

 




 

 


 

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