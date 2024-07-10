الحكومة توضح حول اجازات الموظفين في النظام الجديد

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الأربعاء، 10-07-2024 01:20 م

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة ان نظام ادارة الموارد جاء لتطوير الاداء الفردي التنافسي ورفع تنافسية الرواتب .

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واكد الشريدة انه لم يتم الغاء الاجازة بدون راتب ولكن تم اعادة تنظيمها لتصبح ٤ اشهر بالسنة الواحدة و١٢ شهرا خلال مدة الخدمة كاملة

 

واضاف الشريدة، في مؤتمر صحفي مشترك، الأربعاء، أن الوصول إلى قطاع عام ممكن وفعال هدفه الرئيسي خدمة المواطن والوصول لوطن طموح نتفق عليه جميعا.


وأشار إلى أن ما سعت إليه خارطة تحديث القطاع العام من خلال الأولويات والمشاريع التي تبنتها خلال المرحلة القادمة تصب في تحقيق الطموح، ونؤمن بان الأنظمة التي تم إطلاقها مؤخرا سواء المرتبطة بهيئة الخدمة والإدارة العامة والتي أتت بدور جديد لتصبح جهة رقابية تنظيمية لعملية التطوير المنشودة في منظومة الموارد البشرية في القطاع العام لعملية التطوير المنشودة في نوعية الخدمات المقدمة من مختلف الوزارات والجهات الحكومية.

وأوضح أن ما سعت إليه خارطة تحديث القطاع العام، هو تطوير منظومة الموارد البشرية، ورفع تنافسية الرواتب، والحفاظ على الكفاءات الموجودة، واستقطاب الكفاءات الجديدة، وهو محور نظام الموارد البشرية.


وأكد على أهمية التحديث الإداري في رؤى التحديث الشامل التي أطلقها جلالة الملك مع دخول المملكة مئويتها الثانية.

 




 

 


 

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