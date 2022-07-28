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الخميس، 28-07-2022 11:11 ص

الحكومة توضح حول عطلة يوم السبت للقطاع الخاص

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الوكيل الإخباري- دعت وزارة العمل اليوم الخميس القطاع الخاص إلى التعامل مع البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء بخصوص عطلة يوم السَّبت الموافق للثَّلاثين من تمّوز الجاري 2022 ميلاديّة، الموافق للأوّل من محرَّم لسنة 144‪4 هجرية بمناسبة حلول رأس السنة الهجريَّة بحسب ما تقتضيه طبيعة عمل كل منشأة.اضافة اعلان


وتتقدم أسرة وزارة العمل وكافة المؤسسات الرديفة لها بأجمل عبارات التهنئة والتبريك بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443، كما يتقدمون إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين قائد البلاد وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله بأجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة وإلى الأسرة الأردنية.

 




 

 


 

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