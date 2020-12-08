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الثلاثاء، 08-12-2020 06:09 م

الحكومة توضح حول قرار عودة المدارس

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الوكيل الاخباري - قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس، إن قرار الفتح الكلي والجزئي للمدارس والجامعات مع ابقاء جانب من التعليم عن بُعد سيتم دراسته بناء على ثبات وانخفاض الوضع الوبائي وتسطح المنحنى.
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واضاف الدكتور شركس لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) ان قرار العودة للمدارس امر يحتاج لمزيد من الوقت ومن المبكر الآن الحكم عليه، حيث ان الوزارة تراقب الوضع الوبائي عن كثب وسيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة ووضع البروتوكولات الصحية الوقائية اللازمة بالتشاور مع لجنة الأوبئة ووزارة التربية والتعليم.

 




 

 


 

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