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السبت، 11-02-2023 04:10 م

الحكومة توعز باستكمال صيانة البنية التحتية المتضررة بالمنخفض

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الوكيل الاخباري - أوعز وزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، للمعنيين في الوزارة باستكمال أعمال معالجة البنية التحتية التي تضررت خلال المنخفض الماضي، وتنفيذ حلول جذرية لعدم تكرار الملاحظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أبو السمن، اليوم السبت، مع مدراء مديريات الأشغال ، بحضور الامين العام بالوكالة والمعنيين في الوزارة، لبحث تعامل المديريات والمكاتب مع الملاحظات خلال المنخفض.

وأكد أن اللجنة المعنية بالكشف عن المرافق التي تضررت باشرت اعمالها بعد انتهاء المنخفض، وحصرت الاضرار وقدمت التوصيات اللازمة للمعالجة، مشددًا ضرورة أن تكون الاعمال التي سيتم تنفيذها حل جذري للملاحظة.
 
وأشار إلى أن دور الوزارة وعملها لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، لا يقتصر فقط خلال الظروف الجوية، بل على مدار الساعة إذ يتم التعامل بشكل شبه يومي مع معيقات على طرق يتم ازالتها من خلال الكوادر التي تجري جولات ميدانية مستمرة على الطرق.

ووجه وزير الأشغال، بضرورة التنسيق الدائم والمستمر مع الشركاء العاملين في الميدان كافة، خلال الظروف الجوية كافة واسنادهم، ومعالجة أي ملاحظة سواء كانت ضمن الاختصاص او خارجه.

وأشاد أبو السمن بالجهود التي بذلت خلال الظروف الجوية الماضية ما ساهم في عدم تسجيل أي ملاحظات تذكر لاغلاق طرق بسبب التداعيات الجوية الماضية، مثمنًا جهود الشركاء العاملين في الميدان .

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