الحكومة: توفير زيت الزيتون لجميع موظفي الدولة

الوكيل الاخباري - وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات و نقيب النقابة العامة لإصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الاردنية و رئيس اتحاد عام المزارعين الأردنيين، وبحضور الأمين العام، مذكرة تفاهم للحملة الوطنية التسويقية لزيت الزيتون الأردني، والتي من شأنها توفير مادة زيت الزيتون لجميع موظفي الدولة من القطاع الحكومي و القطاع الخاص.



وأكد الحنيفات أن هذه الحملة هي سلسلة من مصفوفة العمل التي تنظمها وزارة الزراعة بخصوص حماية زيت الزيتون الأردني و أحد أهداف الحملة الوطنية لتوعية المواطنين بشراء زيت الزيتون البكر من المصادر الموثوقة والتي بالعادة تضمن حق المستهلك بالحصول على زيت عالي الجودة يستحق السعر المدفوع لأجله.



وأضاف الحنيفات أنه ومن خلال هذه الحملة الوطنية التسويقية سيكون لدينا سلسلة من الإجراءات الفنية والعلمية والتي من خلالها يتم إجراء الفحوصات الكيميائية و الحسية والتي ستتم في مختبرات معتمده و التي نضمن من خلالها سير عملية الحملة بصورة دقيقة.

اضافة اعلان