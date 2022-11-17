الحكومة توقع مذكرة تفاهم مع المملكة المتحدة لتطوير العمل الإحصائي

الوكيل الإخباري - وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان مع السفيرة البريطانية في عمان السيدة بريدجيت بريند مذكرة تفاهم لتأطير التعاون المشترك فيما بين دائرة الإحصاءات العامة ومكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة.

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وتهدف مذكرة التفاهم التي تمتد لعامين إلى توفير الدعم الفني لدائرة الإحصاءات العامة خصوصاً في المجالات المتعلقة بتنفيذ خطة الدائرة في التحول إلى مركز إحصائي تفاعلي في إطار خارطة طريق تحديث القطاع العام، بحيث يسهم الدعم في تمكين الدائرة من المساهمة في عملية دعم رسم السياسات ووضع السيناريوهات وصنع القرارات واستشراف المستقبل.

وسيتم من خلال مذكرة التفاهم توفير تقديرات لمجموعة من أنشطة القطاع غير الرسمي، وإنشاء الرقم القياسي للتشييد والبناء، وتوفير مؤشرات أحجام وأسعار لأنشطة الخدمات والنقل والاتصالات على المدى القصير.

