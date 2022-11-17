الخميس 17-11-2022
الوكيل الاخباري

مصابين إثر انفجار "خزان غاز سائل" في السليمانية بالعراق

غزة.. وفيات وإصابات بحريق كبير ببناية سكنية في جباليا

وفاة شاب غرقاً في وادي الوالة

مدير المؤسسة التعاونية: أتمتة الخدمات هدفها رفع سوية الخدمات

السفير الفرنسي يلتقي متدربي مشروع تنمية بمصانع الدرة في الرمثا

ملك وملكة السويد يغادران المملكة

مصرع 4 أشخاص بتحطم مروحية وسط المكسيك

دولة أوروبية توصي بتطعيم الرضع ضد كورونا في حالات معينة

الإدارة المحلية تحث المواطنين على ترخيص الأبنية السكنية

الجزائر تؤجل فوائد مديونية كوبا لها

الخميس، 17-11-2022 10:07 ص

الحكومة توقع مذكرة تفاهم مع المملكة المتحدة لتطوير العمل الإحصائي

316037784_508931221274028_8748609744815880467_n


الوكيل الإخباري - وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان مع السفيرة البريطانية في عمان السيدة بريدجيت بريند مذكرة تفاهم لتأطير التعاون المشترك فيما بين دائرة الإحصاءات العامة ومكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة.

اضافة اعلان


وتهدف مذكرة التفاهم التي تمتد لعامين إلى توفير الدعم الفني لدائرة الإحصاءات العامة خصوصاً في المجالات المتعلقة بتنفيذ خطة الدائرة في التحول إلى مركز إحصائي تفاعلي في إطار خارطة طريق تحديث القطاع العام، بحيث يسهم الدعم في تمكين الدائرة من المساهمة في عملية دعم رسم السياسات ووضع السيناريوهات وصنع القرارات واستشراف المستقبل.

 

وسيتم من خلال مذكرة التفاهم توفير تقديرات لمجموعة من أنشطة القطاع غير الرسمي، وإنشاء الرقم القياسي للتشييد والبناء، وتوفير مؤشرات أحجام  وأسعار لأنشطة الخدمات والنقل والاتصالات على المدى القصير.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
720229134630333937683

وفاة شاب غرقاً في وادي الوالة

1668704054571

مدير المؤسسة التعاونية: أتمتة الخدمات هدفها رفع سوية الخدمات

eee

السفير الفرنسي يلتقي متدربي مشروع تنمية بمصانع الدرة في الرمثا

w

ملك وملكة السويد يغادران المملكة

مبنى رئاسة الوزراء

الإدارة المحلية تحث المواطنين على ترخيص الأبنية السكنية

10202221162358331553535

زراعة كفرنجة تنفذ حملات لتنظيف قنوات الري

أخبار متعلقة
50ea09e6-ae0b-47f7-9d3b-369b5d5d0ac6

الشمالي يؤكد أهمية تعزيز ثقافة التميز للارتقاء بمستوى الخدمات

62a2c885c14d3

تصريح السفير الهولندي.. تدخل سافر في الشؤون الداخلية وخرق للأعراف الدبلوماسية

d991422b-67ab-4b67-86b6-5cc1c65a553a

النقل البري: اشتراط حسن السلوك لـ "السائق وكنترول" الباص ليس بقرار جديد

63510c1c57645

مركز ثقافي إيطالي في عمان العام المقبل

1666185704353

بدء فعاليات مؤتمر الشباب المحلي الثاني للتغير المناخي

1666098713795

الشواربة: الحفاظ على مظهر عمّان العام مسؤولية مشتركة