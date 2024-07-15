الحكومة : جميع خدماتنا ستكون إلكترونية اعتباراً من هذا التاريخ

الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ناصر الشريدة، إن وحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء، تم انشاؤها لدعم جميع عمليات التحول الرقمي في الحكومة بما فيها الأمن السيبراني.

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وأضاف الشريدة، خلال إطلاق الحوار المتعلق بالاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024-2028، أن الحكومة لديها التزام بأن تكون جميع خدماتها إلكترونية عام 2025.



وبين أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني يجب أن تتضمن محور يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويسمح للقطاع الخاص بتطوير تطبيقات تعزز الأمن السيبراني.