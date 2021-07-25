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الأحد، 25-07-2021 07:09 م

الحكومة : جولات وحملات سرية على المنشآت لضبط مخالفات أوامر الدفاع

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الوكيل الاخباري - نوّه وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين إلى توجيه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال ترؤّسه لجلسة مجلس الوزراء اليوم بتشديد الرّقابة على تطبيق أمر الدّفاع رقم (32) لسنة 2021م، الذي ينظّم عمل الأشخاص من غير متلقّي المطاعيم وفق اشتراطات وقائيّة وصحيّة صارمة، بالإضافة إلى إيعاز رئيس الوزراء إلى وزير الداخليّة لتوجيه الحكّام الإداريين إلى تعزيز إجراءات الرّدع والرّقابة وتكثيفها خصوصاً في المحافظات.اضافة اعلان


وأوضح دودين أنّ الجهات الرقابيّة والتفتيشيّة المختصّة ستكثّف عملها بشكل صارم خلال الأيّام المقبلة، وستقوم بجولات وحملات سريّة ومعلنة على منشآت القطاعين العام والخاصّ لضبط أيّ مخالفات أو تجاوزات أو تقاعس عن تطبيق أوامر الدّفاع والتعليمات الصّادرة عنها.

وبيّن أنّ إدارة كلّ منشأة عامّة أو خاصّة ستتحمّل المسؤوليّة الكاملة في حال عدم التقيّد أو الالتزام بأوامر الدّفاع من حيث تلقّي المطاعيم، وإجراءات الوقاية كارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والحدّ الأدنى من المسموح به في مواقع التجمّع، مشدّداً على أنّ الجهات المختصّة لن تتهاون مطلقاً من أجل حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

وأكّد دودين أنّ الأيّام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد المسارات المحتملة للمنحنى الوبائي، مجدّداً التأكيد على أنّ إقبال المواطنين على تلقّي المطاعيم والتزامهم بإجراءات السّلامة والوقاية هما المساران الرئيسان اللذان يحدّدان وجهتنا، إمّا نحو طوق النجاة من وباء كورونا، أو باتجاه انتكاسة جديدة لا قدّر الله، مثلما تشهد بعض دول الجوار والعالم حاليّاً.

 




 

 


 

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