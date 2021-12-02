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الخميس، 02-12-2021 06:54 م

الحكومة : حجر مؤسسي للأردنيين القادمين من 6 دول إفريقية

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 الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، إن الحجر المؤسسي سيطبق على الأردنيين القادمين من 6 دول افريقية شهدت انتشارًا للمتحور الجديد من فيروس كورونا "اوميكرون"، موضحًا أنه لا يوجد أي إجراءات جديدة للقادمين للمملكة، باستثناء الدول الـ6 الإفريقية.

وأضاف الدكتور البلبيسي، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، أنه لا يمكن لأي دولة في العالم منع دخول أي فيروس لبلادها، مشيرًا إلى أن جميع إجراءات الحكومة احترازية لتأجيل دخول المتحورات وتحديدًا المتحور "اوميكرون"، حيث أن الإجراءات الجديدة تمنع دخول غير الأردنيين للذين أقاموا في 6 دول وهي: (جنوب افريقيا، ليسوتو، زيمبابوي، موزمبيق، مامبيا، اسواتيني، بتسوانا).

 وأشار إلى أنه وفي حال رغبة غير الأردنيين من تلك الدول الإفريقية بزيارة الأردن، فيشترط التواجد في دول أخرى لمدة 14 يومًا، وإحضار فحص "بي سي آر" سلبي النتيجة، ويتم فحصه أيضًا في المطار، وبغض النظر عن نتيجة الفحص فسيتم تطبيق الحجر المؤسسي عليه، وذلك يعود لاحتمالية حمل الفيروس بالمتحور الجديد، وما زال في فترة الحضانة.

 وبين أنه وفيما يتعلق بالأردنيين وعائلاتهم (أزواج/ زوجات/ أطفال)، فقد ذكر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن الأردنيين المقيمين في الدول الافريقية الـ6، يسمح بسفرهم إلى المملكة من خلال مطار الملكة علياء الدولي فقط، وحسب القيود التالية وهي: التسجيل على منصة: www.gateway2jordan.gov.jo، وحيازة فحص (بي سي آر) سلبي خلال 72 ساعة التي تسبق السفر للمملكة، ويستثنى منهم الأطفال دون سن الخامسة، وإجراء فحص PCR في مطار الملكة علياء الدولي حال الوصول، ويستثنى منهم الأطفال دون سن الخامسة، والتوقيع على تعهد الحجر المؤسسي في مطار المغادرة، والدفع المسبق قبل السفر لقيمة الحجر المؤسسي في فندق مطار الملكة علياء الدولي لمدة 14 يوما.

وأشار البلبيسي إلى إجراء رصد مخبري للمتحور الجديد "اوميكرون" على الحدود والمعابر والمطارات في المملكة.

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