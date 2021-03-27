الحكومة : حزمة اقتصادية مهمة هذا الأسبوع ستصل لجيب المواطن مباشرة

الوكيل الاخباري -

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اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين حول اعطاء المطعوم ان هناك ترتيبات لاعطاء القطاعات المختلفة ومنها القطاعات المنتجة و قطاع الاعلام مؤكدا ان القطاع الطبي سيطعم بشكل كامل كما يتم الاتفاق مع مؤسسات ضخمة كشركة البوتاس للتطعيم الجماعي لكوادرها ، كما جرى تطعيم جميع العاملين في مطار الملكة علياء الدولي.وشدد دودين على ان الحكومة الاردنية تتعامل مع الحكومات والشركات الرسمية لتجنب عصابات السوق السوداء حتى لايدخل إلى بلدنا اي مطعوم مزور لافتا الى ان القطاع الخاص له الحرية في كيفية شراء المطعوم ولكن يمنع بيعه في الاردن الا للحكومة الاردنية التي بدورها ستقوم باعطائه للمواطن مجانا.واشار الى ان هناك خطط حكومية مهمة في كيفية التعامل مع الموضوع الاقتصادي حيث ستطلق الحكومة الاسبوع الجاري حزمة مهمة ستصل الى جيب المواطن مباشرة ستساعد على التعافي اقتصاديا وتخفف عنه .