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الأحد، 12-09-2021 12:03 م

الحكومة: حزمة من العلاوات للارتقاء بمستوى الموظف

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الوكيل الاخباري- أكّد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أنّ الجهاز الحكومي ينتقل حاليا بكامل إدارة الطواقم البشرية ليكون مبني على الكفايات الوظيفية.

وأضاف الناصر، أنّ الديوان بدأ بقضايا أساسية ومحورية في بناء الامتحانات التنافسية على أساس الكفايات، لافتا إلى أنه تم التصحيح مع وزارة التربية والتعليم 38 نموذجا جديدا في بناء الكفايات.

وقال، “سنطلق موقعا خاصا نطلع فيه المتقدمين والخريجين على هذا التحول الاستراتيجي”، مضيفا أنه كان هنالك حزمة من اعتماد العلاوات في السابق للارتقاء بمستوى الموظف.

ولفت إلى أنّ مجلس الخدمة المدنية قام بمناقشة الاطار المرجعي للمسارات المهنية الذي ستبنى على أساسه المسارات في كل المهن، مؤكدا أن الديوان سيبدأ بالمهن بشكل تدريجي ابتداء من النقابات المهنية ثم شرائح معينة من الجامعيين كالتدقيق والمحاسبة والموارد البشرية.

ونوه إلى إقرار برامج تدريبية في وزارة الصحة لغايات المسارات المهنية مع الإشارة إلى أنه سيتم عرض الاطار المرجعي للمسارات المهنية على مجلس الوزراء قريبا.

وشدد على أن ديوان الخدمة قام بتشكيل فريق فني على مستوى جميع الخدمات؛ لتحديد الفائض والنقص في الموارد البشرية من خلال دراسات مختصة، مبينا أن الديوان سيدرس النقص والفائض في وظائف الفئة الثالثة في جميع الوزرات والدوائر.

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