الحكومة : حملات مكثفة على المنشآت التي سمح لها بالعمل

الوكيل الاخباري -

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شددت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين م.مها العلي، على ضرورة الالتزام بمسافات التباعد وارتداء الكمامة والبروتوكولات الصحية والاشتراطات اللازمة لفتح القطاعات .وبينت في تصريحات صحفية أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المكلفة تواصل متابعة التزام المنشآت والأفراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا حملاتها المكثفة على المنشآت التي سمح لها بالعمل اعتبارًا” من تاريخ 1/6/2021 وذلك في ضوء خطة الحكومة للوصول إلى الصيف الامن والمتضمنة السماح للمزيد من القطاعات بالعمل إضافة لاستمرار الرقابة على المنشآت الأخرى.