الحكومة : خطة واضحة المعالم لفتح جميع القطاعات في 1 حزيران







الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم الحكومة صخر دودين ان الخطة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أن نكون قد قدمنا 3 ملايين جرعة لقاحات ضد كورونا مع بداية شهر حزيران القادم، ولابد أن نصل إلى نسب 50-60% من السكان .



وأضاف أن التزامنا بالتطعيم وارتداء الكمامات يؤدي بنا لأن نكون في 1 حزيران قادرين على فتح القطاعات، مشيرا إلى أنه كلما انخفضت النسب الإيجابية فإن ذلك سيكون مريحا .



وبين دودين أنه لابد من فتح جميع القطاعات في حال وصول نسبة الفحوصات الايجابية إلى 5% .