الأربعاء 21-04-2021
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الأربعاء، 21-04-2021 10:31 م

الحكومة : خطة واضحة المعالم لفتح جميع القطاعات في 1 حزيران

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الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم الحكومة صخر دودين ان الخطة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أن نكون قد قدمنا 3 ملايين جرعة لقاحات ضد كورونا مع بداية شهر حزيران القادم، ولابد أن نصل إلى نسب 50-60% من السكان .

وأضاف أن التزامنا بالتطعيم وارتداء الكمامات يؤدي بنا لأن نكون في 1 حزيران قادرين على فتح القطاعات، مشيرا إلى أنه كلما انخفضت النسب الإيجابية فإن ذلك سيكون مريحا .

وبين دودين أنه لابد من فتح جميع القطاعات في حال وصول نسبة الفحوصات الايجابية إلى 5% . 

 




 

 


 

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