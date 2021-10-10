الحكومة : خلل في تطبيق البروتوكولات الصحية في المهرجانات والحفلات

الوكيل الإخباري - قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، المهندس صخر دودين، إن إقامة المهرجانات والأفراح وفتح الصالات جاء ضمن بروتوكولات صحية وضعها مختصون، وتضمنت اشتراط أن يكون الحضور جميعا حاصلون على "سند أخضر"، أي أنهم تلقوا جرعتي اللقاح أو تلقوا الجرعة الأولى ولم يتخلفوا عن الثانية أو حاصلون على نتيجة فحص "PCR" سلبية خلال (72) ساعة.

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وأضاف دودين عبر تصريحات صحفية إذا كان هناك أشخاص غير حاصلين على سند أخضر ودخلوا، فهذا يعني أن هناك خللا في تطبيق البروتوكولات، كما أن هناك ضرورة للتحقق من التزام الحضور بارتداء الكمامات.



وتابع: "هذه الحكومة ليست مستوردة، ونحن جميعا نعيش معا .. ومازلنا حتى اليوم نثق بوعي شعبنا، ونؤكد على ضرورة أن يتوقف الجميع عند مسؤولياته؛ الحكومة تكون عند مسؤولياتها والشعب يكون عند مسؤولياته، وجهات إنفاذ القانون كذلك".



وقال الوزير: "واضح أن هناك خلل في التطبيق والتنفيذ والالتزام، فلا يتم إرشاد الحضور إلى الإجراءات السليمة".



وأضاف دودين في معرض ردّه على سؤال عن موقف الحكومة من تكرار حالات إقامة تجمعات وحفلات فنية دون أي التزام بشروط وإجراءات الوقاية العامة وأوامر الدفاع: "قانون السير يجب أن يطبق على الجميع، أليس المفروض أن يضع الجميع حزام الأمان؟ اليوم لولا أن بعض المركبات تصدر صوت تنبيه لما كان هناك التزام"

وقال دودين: "لدينا في الاردن 10 مليون إنسان، ولا يمكننا وضع شرطي على كل شخص أو بيت لكن يجب أن تتم محاسبة المخالفين"

