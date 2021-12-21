الحكومة : دراسة لإلزامية الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحّة مسؤول ملفّ كورونا الدكتور عادل البلبيسي ان وزارة الصحة وفرت جميع متطلبات التطعيم ضد كورونا .



واضاف البلبيسي في تصريحات صحفية ان هناك 30 سيارة للتطعيم ضد كورونا تجوب مناطق المملكة .



واشار البلبيسي الى ان 65% تلقوا الجرعة الاولى من المطعوم في الاردن وان هناك انخفاض بمعدلات التطعيم الاسبوع الماضي .



ونوه البلبيسي الى ان المتحور اوميكرون يحتاج الى جرعة معززة لان الجرعتين لا تكفي للحماية من المتحور .

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واشار البلبيسي إن هناك دراسة لإلزامية الجرعة الثالثة في الوقت الذي يلاحظ فيه أن الإقبال على التطعيم لا يزال دون المأمول .