الحكومة : دعم نقدي لأسر متضررة العام المقبل

الوكيل الاخباري - أعلن وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، الخميس، عن توافق وتنسيق مع وزارة المالية لزيادة مبلغ مالي لصندوق المعونة الوطنية لنقل عدد من الأسر من برنامج تكافل 3 الذي ينتهي نهاية العام إلى برامج جديدة تبدأ مع بداية العام المقبل.



وقال المفلح، عبر قناة المملكة”، إن الوزارة تعلم بوجود عائلات انقطع مصدر دخلها، ولا يمكنها أن تعود كما كانت عليه سابقا.



وأوضح أن البرنامج الجديد الذي يبدأ العام المقبل لن يضم جميع العائلات، مشيرا إلى الوزارة ستنظر إلى الأسر الأشد حاجة والأشد فقرا من هذه الفئات التي تضررت.

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