الثلاثاء 20-10-2020
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الثلاثاء، 20-10-2020 09:26 م

الحكومة : دوام الامهات الموظفات اللاتي لديهن أطفال سيكون عن بعد

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الوكيل الاخباري - أوضحت وزير الدّولة لتطوير الأداء المؤسّسي رابعة العجارمة، أنّ الوزارات والمؤسّسات الرسميّة والدوائر والشركات الحكوميّة ستراعي أوضاع الأمّهات الموظفات والعاملات اللاتي لديهنّ أطفال، بحيث يتمّ تحديد دوامهنّ عن بُعد خلال فترة تعطيل الحضانات ورياض الأطفال.
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وأكّدت العجارمة التي ترأس مجلس الخدمة المدنيّة أنّ هذا الإجراء سيتمّ وفقاً للدليل الإرشادي للعودة للعمل في المؤسسات الحكوميّة الذي أقرّه ديوان الخدمة المدنيّة في السابق، والذي يراعي ظروف العديد من الفئات العاملة في مؤسّسات القطاع العام، بما في ذلك الأمّهات العاملات.

وفيما يتعلّق بالعاملات في القطاع الخاص، دعت العجارمة أصحاب العمل إلى ضرورة مراعاة أوضاع العاملات في مؤسّسات القطاع الخاص، من منطلق المسؤوليّة الوطنيّة التي تتطلّب تكاتف الجميع في ظل هذا الظرف الذي نعانيه.

 




 

 


 

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