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الخميس، 17-02-2022 03:45 م

الحكومة : دوام المدارس في موعده

مدارس خاص


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلنت الحكومة، الخميس، عن إجراءات تخفيفية متعلقة بفيروس كورونا، والتي سيبدأ العمل بها في 1 آذار/ مارس المقبل، وفق وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول.

وفيما يتعلق بعودة الطلبة للمدارس، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، أنها ما زالت في الوقت المحدد.

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وأعلن الشبول عن إجراءات تخفيفية تخص المدارس تتمثل في إلغاء نسبة الـ10% لتحويل المدرسة أو الصف للتعليم عن بعد ،الاكتفاء بحجر الطالب المصاب لمدة 5 أيام منذ تاريخ اجراء الفحص ،عدم طلب فحص pcr بعد انتهاء مدة حجر الطالب . 


ويعود 2 مليون و177 ألف طالب وطالبة إلى مقاعدهم الدراسية يوم الأحد القادم لبدء الفصل الدراسي الثاني وجاهيا ضمن بروتوكول صحي سيتم تعميمه على كافة المدارس.

 

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