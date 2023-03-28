الحكومة ستطرح تطبيق ذكي لتقييم خدمات النقل العام قريباً

الوكيل الإخباري-

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أعلنت الأمين العام لوزارة النقل، وسام التهتموني، نية الوزارة إطلاق تطبيق “مواصلتي” قريباً، لتجمع من خلاله المعلومات والآراء والملاحظات، بشأن خدمات النقل العام في الأردن؛ ليتم تقييم الخدمات بغرض التحسين وتحديث مؤشرات الأداء.وبينت التهتموني، خلال مشاركتها، في ورشة، نظمتها مجموعة البنك الدولي عن بعد، بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة: دور النقل العام والنقل النشط، مساء أمس الاثنين، أن وزارة النقل بدأت بتنفيذ مجموعة من المشاريع لتعزيز جهود المرأة، منها إعادة تأهيل مراكز الانطلاق والوصول وتزويدها بالإنارة وكاميرات الرقابة لتصبح أكثر أمانا، ومشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء، وداخل عمان، ومشروع النقل الحضري في مدينتي إربد والزرقاء.وقالت إن النقل العام في الأردن، يشكل هاجساً يؤرق حياة النساء اليومية، إذ ترفض كثير من النساء العمل، ومنهن يفضلن الانسحاب من سوق العمل بسبب عدم وجود منظومة نقل عام قادرة على أن تفي باحتياجاتهن.وأشارت إلى أن نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن من مجموع القوى العاملة، وصلت إلى 16 بالمئة فقط، ما يجعلها من أقل النسب عالمياً.ولفتت إلى دراسات أظهرت أن 47 بالمئة من النساء اللاتي شملهن الاستطلاع في الأردن، رفضن فرصة عمل بسبب الحالة الراهنة لمنظومة النقل العام، نتيجة لبعض التحديات الرئيسية في استخدام وسائط النقل، منها عدم توفرها بنحو فعال، والوقت المستغرق للوصول، وضعف قدرة النساء على تحمل التكلفة مقارنة بالدخل، إضافة إلى المحددات الثقافية والاجتماعية الأخرى.