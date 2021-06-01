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الثلاثاء، 01-06-2021 12:58 م

الحكومة : سنتخذ هذه الاجراءات بحقّ رافضي تلقي لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، الدكتور عادل البلبيسي، إن الشخص لن تتكون لديه مناعة ضد كورونا إلا بعد مرور 21 يوماً من تلقي الجرعة الأولى للقاح كورونا، مؤكدا أنه واعتبارا من شهر آب القادم ستكون كافة الاجراءات مرتبطة بأخذ المطعوم.
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وأضاف البلبيسي في تصريحات صحفية إن الوزارة ستتخذ عدة اجراءات بحقّ رافضي اللقاح وبما يضمن حماية الأشخاص في مختلف المؤسسات، ومنها اجبارهم على اجراء فحص كورونا على حسابهم الخاص كل أسبوع.

وأكد أن الالتزام من الجميع بالاجراءات المفروضة يساهم في استمرار فتح مختلف القطاعات ورفع الاجراءات الحكومية خلال الفترة المقبلة.

 




 

 


 

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