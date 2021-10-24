الحكومة: سنضرب بيد من حديد كل محاولات الغش في زيت الزيتون

الوكيل الاخباري- أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أنه لن يسمح بإستيراد زيت الزيتون من خارج الأردن تحت أي ظرف، الموسم الحالي، ولن تمنح وزارة الزراعة أي رخصة لإستيراد هذه المادة حماية للمنتج الوطني والمزارع الأردني، مشيرا إلى أن المعدل السعري لتنكة زيت الزيتون تتراوح بين 70 – 80 دينارا ولن يزيد عن ذلك تبعا للعرض والطلب.



وقال الحنيفات إن الموسم الحالي لقطاف الزيتون مبشر بكميات جيدة تتراوح بين 25 – 30 ألف طن تقريبا، وهي تفي بإحتياج السوق المحلي.



وأضاف أن إنتاج الأردن من زيت الزيتون ينافس في جودته على مستوى العالم، حيث حصلت شركات ومعاصر أردنية على جوائز دولية مميزة في مسابقات كبيرة لهذه المادة الأساسية التي تعتبر عنصرا غذائيا اساسيا لموائد الناس وتدخل في صناعات غذائية عديدة، مشيرا الى أنه لم تبلغ الجهات الرقابية عن أي مخالفة تخص انتاج الزيت داخل المعاصر وفي حال ثبت أي تجاوز "سنضرب بيد من حديد" كل من يحاول العبث أو الغش.



ونصح الحنيفات، المزارعين بضرورة إنتظار نضج ثمار الزيتون وذلك حسب طبيعة كل منطقة، والإبتعاد عن التعبئة "بالشوالات" لأن لها أثرا على جودة المنتج خاصة إذا ما تم تخزينها لمدة طويلة، بالإضافة الى محاولة اشراك المجتمع المحلي واستغلال المعارض والفعاليات التي تسهل عملية ترويج المنتج.



وأشار إلى أن الوزارة ستنظم مهرجان زيت الزيتون في شهر تشرين الثاني القادم لعشرة أيام متواصلة على مساحة 11 ألف متر مربع وسط العاصمة عمان، وسيتم فحص كل قطرة زيت ستدخل للموقع ما يشكل فرصة للمزارعين والتجار لتسويق منتجاتهم بشكل مباشر ، كما أنها فرصة للمواطنين لشراء زيت زيتون مكفول ومضمون.

اضافة اعلان