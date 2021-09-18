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السبت، 18-09-2021 08:38 م

الحكومة : سنعلن عن وظائف شاغرة قريبا

رئاسة


 الوكيل الاخباري - اكد نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان ان الوزارة ستقوم بالاعلان عن وظائف شاغرة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية قريبا .

واضاف كريشان في تصريحات صحفية ان هناك عدة وظائف ستشغر خلال الايام المقبلة بعد بلوغ عدد من الموظفين السن القانوني للتقاعد مشيرا الى ان الوزارة ستقوم بتعبئة الشواغر بالتعاون والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية .

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