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الحكومة : سيتم دراسة ملفات الاستيداع للمعلمين

الأربعاء، 20-10-2021 05:13 م

الحكومة : سيتم دراسة ملفات الاستيداع للمعلمين

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - طالب النواب زهير السعيدين ومحمد ابو صعيليك وينال فريحات وراشد الشوحة وصفاء المومني وطالب الصرايرة ورمزي العجارمة واسماعيل المشاقبة وغازي الذنبيات وتوفيق المراعية وعائشة الحسنات وروعة الغرابلي، بضرورة إيجاد حل لحالات التقاعد المبكر والاستيداع، نظرا للظلم الكبير الذي يقع على أصحابها.

كما طالبوا بالتمديد للمعلمين والموظفين الذين عينوا بمكرمة ملكية سامية بغية حصولهم على رواتب تقاعدية .

من جهته، اكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ابراهيم الجازي، انه سيتم دراسة ملفات الاستيداع للمعلمين، ومن ثم تزويد "التعليم النيابية" بنتائج تلك الدراسة، فضلا على انه سيتم ايضا النظر بموضوع التمديد لــ 1200 معلم ومعلمة بغية الحصول على رواتب تقاعدية، ودراسة حالة الــ200 حالة من الموظفين كل على حدة والخروج بنتائج نهائية لهم.

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