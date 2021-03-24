الحكومة : شرطان لعودة الحياة الى طبيعتها بالاردن

الوكيل الاخباري -

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اكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين أن الوصول إلى صيف آمن وفتح القطاعات يتطلب المرور في مسارين متزامنين متلازمين، أولهما متعلق بالالتزام الكامل من قبل الجميع في سبل الوقاية من الوباء من حيث ارتداء الكمامات، والمحافظة على التباعد الجسدي، واستخدام المعقمات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ أوامر الدفاع الصادرة بهدف الحفاظ على الأرواح والأرزاق.وتابع أما المسار الثاني فيتعلق بإقبال المواطنين على التسجيل على منصة المخصصة لتلقي مطعوم كورونا (vaccine.jo) وأخذ المطعوم الذي يساهم في وقاية المواطنين من الوباء.