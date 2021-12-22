الحكومة عن صرف الرواتب: أمر مصيري لا نعبث به

الوكيل الاخباري - قال وزير المالية محمد العسعس، إنّ الحكومة لن تتأخر بصرف الرواتب على الإطلاق، معتبرا الملف أمر مصيري ولا يمكن للحكومة أن تعبث به.

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وأضاف العسعس، أنّ الأردن يشهد استقرارا ماليا ونقديا إذ تم إقرار المراجعة الثالثة للأردن من قبل صندوق النقد الدولي.



ولفت إلى أن جميع الأسواق العالمية تؤكد استقرار الائتماني الأردني، مشددا على أن الأردن يفي بجميع الالتزامات المالية السابقة والقادمة حتى عندما كان في خضم جائحة كورونا.