الحكومة: قرابة ربع السكان في الأردن فقراء

الوكيل الإخباري - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة إنه بلغت نسبة الفقر على مستوى الأردن للربع الأول من العام الحالي 24.1% .



وأشار الشريدة إلى أن فرق العمل الميداني انتهت من جمع بيانات أول جولتين من المسح الحالي لنفقات ودخل الأسرة.

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وأضاف أن العمل الميداني لمسح نفقات ودخل الأسرة الحالي بدأ في 24 تشرين الأول 2021، في كافة محافظات المملكة، وجرى الانتهاء من جمع بيانات الجولة الأولى والثانية؛ أي ما يعادل 50% من العينة الكلية للمسح.



وبين الشريدة أنه يجري العمل حاليا على جمع بيانات الجولة الثالثة للمسح (من شهر أيار إلى شهر حزيران 2022، والتي سيتبعها الجولة الرابعة (من شهر تموز إلى شهر تشرين الأول 2022).



وأشار إلى أنه جرى إصدار نسبة الفقر على مستوى الأردن للربع الأول في شهر آذار 2022، والتي بلغت 24.1%، ومن المتوقع إصدار نسبة الفقر للربع الثاني في شهر حزيران الحالي، ونسبة الفقر للربع الثالث في شهر أيلول، والرابع في مطلع العام 2023.



وأكد الوزير على أنه سيتم إصدار التقرير النهائي حول معدلات الفقر خلال الثلث الأول من عام 2023. ( المملكة)



