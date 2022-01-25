الحكومة: قرارات جديدة مع نهاية موجة أوميكرون

الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة فراس الهواري، إنه في نهاية موجة أوميكرون سيكون هنالك قرارات تخفيفية تشبه ما تتخذه الدول في العالم حاليا.

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وأكد الهواري، أن فيروس أوميكرون بات السائد في العاصمة عمّان، وبدأ يكون كذلك في بعض المحافظات، مع الإشارة الى إننا نستطيع القول بأن أوميكرون سيكون السائد دائما.



وعن الإغلاقات، قال إن ما يحدد الحاجة إلى الإغلاقات يعود إلى قدرة القطاع الصحي على استيعاب الحالات، مؤكدا أن الوزارة تمكنت من استيعاب الحالات في الموجة السابقة مع الأخذ بعين الاعتبار عدم وجود أسباب تستدعي الإغلاق.



وعن التعليم الوجاهي، أوضح أنّه لم يرَ أحد من صناع القرار أنه من الحكمة رمي الطلبة في وجه العاصفة؛ إذ كان من المقرر عودة الطلبة في الأول من شباط المقبل الذي سيكون من المتوقع الذروة للإصابات، مؤكدا على أن صحة الطلبة تعتبر أولوية لدى الحكومة، وخاصة أن نسبة التطعيم بينهم منخفضة، داعيا الجميع إلى تلقي اللقاح لعودة التعليم الوجاهي.



ولفت إلى أنه في حال عدم تأجيل دوام المدارس كان سيحدث فوضى وإصابات كبيرة بين الطلبة والمعلمين، مؤكدا أن الهدف يكمن أن تكون العودة مدروسة، لافتا إلى الأردن قام بالتدرج في التعليم الوجاهي خلال الفصل الدراسي الأول عبر الفاقد التعليمي في منتصف آب ليعود في أيلول الماضي جميع الطلبة، ما مكن الأردن من إعادة التعليم الوجاهي بالتدرج.



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