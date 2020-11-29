الحكومة: كلفة إنشاء المستشفيات الميدانية 16 مليون دينار

الوكيل الإخباري - قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، إن الحكومة تسعى جاهدة لتعزيز المنظومة الصحية ورفع كفاءتها وقدرتها في مواجهة جائحة كورونا.

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وأكد الكسبي اليوم الأحد، أن إنشاء المستشفيات الميدانية يحقق غاية تعزيز المنظومة الصحية بالسرعة القصوى المطلوبة، مشيرا الى أنه سيتم الانتهاء مع منتصف الشهر المقبل، من تنفيذ 3 مستشفيات في أقاليم الشمال والوسط والجنوب، بسعة إجمالية 950 سريرا وبمساحة اجمالية تبلغ 15850 مترا مربعا.



واضاف إن كلفة إنشاء المستشفيات الـ3 الممولة من خزينة الدولة على حساب صندوق مواجهة وباء كورونا- النفقات الطارئة في وزارة المالية، بلغت نحو 16 مليون دينار.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة مواقع المستشفيات هندسياً وفنياً وتجهيز البنية التحتية من طرق وإنارة وتصريف للمياه، موضحا أن هذا الدور يأتي من حرص الحكومة على تحسين واقع النظام الصحي ورفده المستمر بكل ما يلزم لرفع كفاءته في مواجهة أزمة كورونا وتداعياتها.



وأوضح أن مدة العطاء لن تتجاوز الـ30 يوما، وستكون المساحة بين الأسرة نحو 6 امتار مربعة لكل سرير، وتوفير منطقة خضراء كسكن للأطباء والممرضين، وتوفير خزانات أكسجين في مستشفى عمان 12 الف متر مكعب، واربد 9 آلاف متر مكعب، و 9 آلاف متر مكعب في مستشفى معان.



وأكد الكسبي أن الوزارة تعمل بكل طاقتها لإنجاز العمل في الوقت المحدد وبالسرعة الممكنة، نظراً للحاجة المُلحّة والظرف المستعجل الذي يتطلّبُ إنجاز المشروع في أقصر فترة.



واضاف إن هذه المستشفيات تعتبر رافدا إضافيا للقطاع الصحي، حيث سيستمر تشغيلها والاستفادة منها لما بعد جائحة كورونا، وإنها قابلة للاستخدام لمدة 25 عاما.



