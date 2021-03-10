الحكومة: لا انتخابات بلدية ما دام الحظر مفروضا وبعض القطاعات مغلقة

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين الأربعاء، إنه لن يكون هناك انتخابات بلدية أو أي نوع من الانتخابات طالما هنالك حظر بهذا الشكل وإغلاق لقطاعات.وأضاف دودين خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء أن منع الانتخابات يأتي منعا لانتشار الفيروس.وكان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، قال في 28 فبراير/ شباط 2021، إن هناك توجها حكوميا لإحالة مشروع قانون الإدارة المحلية لمجلس الأمة في الشهر المقبل، وذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات الخريف المقبل.وكانت الحكومة قد سحبت مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2020 من مجلس الأمة، لإجراء بعض التعديلات عليه، وفق ما تحدث المعايطة لـ "المملكة" مطلع كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي.