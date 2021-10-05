الحكومة : لا تغيير على اشتراطات السلامة بالمدراس والأسواق والمساجد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد الدكتور غازي شركس مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة انه لا تغيير حتى الان على اشتراطات السلامة العامة في المدراس والأسواق والمساجد .



وقال شركس ان الوضع الوبائي لا يزال قائما وان الأردن لا يزال يسجل وفيات واصابات بفيروس كورونا ، مشيراً ان بروتوكولات السلامة العامة لا تزال مطبقة ونفضل ان تبقى الأمور على ما هي عليه من تباعد ولبس كمامة.

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