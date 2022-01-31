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الإثنين، 31-01-2022 06:39 م

الحكومة : لا تغيير على بروتوكول كورونا العلاجي

كورونا الوكيل


الوكيل الاخباري - بين مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، ان 80% من الإصابات في عمان بمتحور اومكيرون ، وسيتم الإعلان يوم غد الثلاثاء عن النسب في باقي المحافظات والمملكة بعد تجميعها.

وبين ان اومكيرون هو المتحور السائد في المملكة.

وأشار الى انه لا تغيير على بروتوكول كورونا العلاجي ، حيث تم تحديثه في بداية العام ، اما البروتوكول الوقائي فقد تم تحديثه قبل أسبوعين بتخفيض فترة العزل.

وبين انه لدى وزارة الصحة خطط في حال استمرار ارتفاع نسب الإصابة.

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