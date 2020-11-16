الحكومة: لا حظر شامل خلال المرحلة الحالية

الوكيل الإخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد أنه لن يكون هناك حظر شامل خلال المرحلة الحالية او القادمة.



وقال العايد خلال تصريحات صحفية صباح الاثنين، إن الدول في العالم تلجأ الى إجراءات مختلفة فيما بينها في التعامل مع الجائحة، وأنه كان من بين المقترحات تطبيق الحظر الذكي، الذي يكمن في إغلاق جزئي لبعض القطاعات وزيادة ساعات الحظر الجزئي، وغيرها من الإجراءات التي تحد من انتشار الفيروس.

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وأضاف أن اللجان المختصة تقوم بدراسة القرارات ومراجعتها بشكل مستمر، مشيرا إلى أن الاعتماد الأخير على المواطنين والتزامهم في ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.



ولفت العايد أن الحكومة تعمل الآن على زيادة الفرق الطبية، وتجهيز المستشفيات، مشيرا إلى أنه سيتم تجهيز 3 مستشفيات ميدانية في إقليم الشمال والوسط والجنوب بفرق طبية وكوادر كاملة.



وشدد على أنه الحكومة تعمل على تكثيف فرق التفتيش وذلك تنفيذاً لأمر الدفاع رقم 22، والرقابة المتواصلة على الالتزام بالإجراءات الصحية من التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامات.



