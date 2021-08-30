الحكومة : لا رجعة عن التعليم الوجاهي بالمدارس

الوكيل الاخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال المهندس صخر دودين انه لا رجعة عن التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات ورياض الأطفال، فالوضع الوبائي جيد ونحن في موقف قوي وعليه يجب تطمين المواطنين في هذا المجال.



وبين في تصريحات صحفية أن تجربة العام الماضي عندما عدنا إلى التعليم الوجاهي كانت النسبة الإيجابية للفحوصات أكثر من 10% أما الآن أقل من 5% وهذا مؤشر جيد، كما وانه لم يكن أي شخص في المملكة قد اخذ المطعوم العام الماضي، أما اليوم هناك قرابة 3 ملايين شخص حصلوا على الجرعة الثانية من المطعوم، وهناك حوالي 800 ألف شخص أصيبوا بشكل رسمي وتعافوا، كما عملت الحكومة على خطة موازية للأجهزة التعليمية ووصلنا إلى مرحلة 90 % من تطعيم الكوادر التعليمية ، بالإضافة إلى تخفيض أعمار الفئات المستهدفة من المطاعيم .

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