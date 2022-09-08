الحكومة: لا عطلة بقرار الحداد العام على وفاة الملكة إليزابيث

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

اضافة اعلان

نفى الناطق الإعلامي باسم الحكومة فيصل الشبول، أن يكون قرار رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الذي تضمن إعلان الحداد على وفاة ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية يشمل تعطيل الدوائر والمؤسسات.وقال الشبول لـ " الوكيل الإخباري" إن القرار تضمن إعلان الحداد وتنكيس الأعلام فقط، موضحا أن القرار يأتي للتعبير عن تعازي الأردن للمملكة المتحدة .وأكد أن الدوام في المؤسسات والدوائر كما هو دون أي تعديل.وكان قد أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة مساء اليوم الخميس الحداد العام في المملكة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الخميس تنكس خلالها الأعلام على كافة الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة حدادا على رحيل ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية.