الحكومة : لا قرار بخصوص فرض حظر شامل

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الدّولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، إنّ اللجنة الإطاريّة العُليا للتعامل مع وباء كورونا عقدت اجتماعاً اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بهدف مراجعة التطوّرات والمستجدّات المتعلّقة بالوباء.وبين العايد أنّ اللجنة لم تتخذ قراراً بخصوص فرض حظر شامل، مؤكّداً بقاء العمل وفق الترتيبات والإجراءات الحاليّة، التي تمّ الإعلان عنها سابقاً.وأشار إلى أنّ اللجنة استمعت إلى إيجاز قدّمه وزير الصحّة الدكتور نذير عبيدات حول القدرة الاستيعابيّة الحاليّة للمستشفيات، والتي تمّت مضاعفتها خلال الشهر الماضي من خلال إضافة نحو 1200 سرير ونحو 200 سرير عناية حثيثة بالإضافة إلى توفير نحو 950 سريراً منها 180 سرير عناية حثيثة بعد الانتهاء من إنشاء 3 مستشفيات ميدانية في عمان ومعان وإربد خلال شهر؛ مؤكّداً أنّ المستشفيات ما زالت قادرة على استيعاب أعداد الحالات التي تحتاج إلى العلاج.وشدّد العايد على أنّ مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والتقيّد الكامل بأوامر الدفاع المرتبطة بتنظيم التجمّعات العامّة في المنشآت الاقتصاديّة والحكوميّة سيمكّن القطاع الصحّي من السيطرة على استيعاب الأعداد المتوقّعة من جهة، وسيسهم بشكل كبير في السيطرة على انتشار الوباء بما يؤدّي إلى تجنّب اتخاذ قرارات مشددة فيما يتعلق بشكل ونوع أيّ حظر قد تتّخذه الحكومة من جهة أخرى .وأكّد العايد ضرورة الالتزام التامّ بالإجراءات الاحترازيّة المطلوبة لحماية أنفسنا وأهلنا ، مؤكدا على ان الجهات الرقابية ستكثف من إجراءات ضبط المخالفات المتعلقة بالأفراد والمنشآت في القطاعين العام والخاص وفقاً لأوامر الدفاع الصادرة بهذا الشأن.