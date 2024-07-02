الحكومة : لا نتدخل في الانتخابات

الوكيل الاخباري - شدد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة على أن الحكومة لا تتدخل في إدارة العملية الانتخابية، مؤكدا على أن هذه المهام هي من مسؤولية الهيئة المستقلة للانتخاب، ويتمخض دور الوزارة في تعزيز مشاركة المواطنين في الانتخاب.

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كما أكد على أنه " لن يكون هناك تعسف في استخدام مواد بالأنظمة والقوانين فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير التي هي مصانة" مبينا أن قانون الانتخاب الحالي غلظ بشدة العقوبات على استعمال المال الأسود في الانتخابات.

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