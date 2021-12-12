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الأحد، 12-12-2021 04:13 م

الحكومة : لا نية للتوجه نحو الإغلاقات وحظر التجول

حظر-الاردن7


الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزراة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، رائد الشبول، أنه لا توجد إجراءات حكومية جديدة لمواجهة الوضع الوبائي الحالي.

 واكد في تصريحات صحفية انه لا نية للتوجه نحو الإغلاقات أو أي شكل من أشكال الحظر في الفترة القادمة، مؤكدا أن الدراسات أثبتت عدم جدوى الإغلاقات، لافتا إلى أنه في بداية الجائحة لم يكن لدى العالم خبرة بالتعامل مع الفيروس فلجاؤوا إلى الإغلاقات، لكن الآن أصبح لدى الجميع القدرة على مواجهة أي مستجدات لهذا الفيروس.

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